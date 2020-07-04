Иванов Мирон Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Мирон Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.2020

Отец: не указан

Мать: Иванова Дарья Васильевна

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