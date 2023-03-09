Плугина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плугина Нина Ивановна
Отец ребёнка: Плугин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плугин Александр Иванович
Отец ребёнка: Плугин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Плугин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергеева Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Плугин Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно