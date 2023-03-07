Луппова Ирина Григорьева
Место рождениядер. Бесовская, Сторожевский десяток, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Бесовская, Сторожевский десяток, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Гликерия Панфилова
Отец ребёнка: Луппов Панфил Кириллов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762