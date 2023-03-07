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Луппова Ирина Григорьева

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Место рождения

дер. Бесовская, Сторожевский десяток, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1743 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Бесовская, Сторожевский десяток, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Гликерия Панфилова

Отец ребёнка: Луппов Панфил Кириллов

Рябинники, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луппов Панфил Кириллов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рябинники, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
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