(Климушкина) Мария Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Климушкина) Мария Лукьяновна

(Климушкина) Мария Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Восприемник
05.06.1891
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Елена Гавриловна Сорокина-Яшина (Климушкина)
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close