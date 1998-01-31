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Суворова Антонина Павловна

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Место рождения

Кривошеино, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

22.03.1921

Дата смерти

31.01.1998

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1921

Отец: Ведениктов Павел Федосович

Мать: Ведениктова Наталья Степановна

Кривошеино, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
06.12.1947

Муж: Суворов Прокофий Семёнович

Горка, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
03.01.1949

Дочь: Суворова Вера Прокофьевна

Отец ребёнка: Суворов Прокофий Семёнович

Рождение ребёнка
?.11.1950

Сын: Суворов Виктор Прокофьевич

Отец ребёнка: Суворов Прокофий Семёнович

Горка, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
10.11.1952

Сын: Суворов Геннадий Прокофьевич

Отец ребёнка: Суворов Прокофий Семёнович

Рождение ребёнка
10.06.?

Дочь: Суворова Надежда Прокофьевна

Отец ребёнка: Суворов Прокофий Семёнович

Смерть
31.01.1998
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