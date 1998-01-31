Суворова Антонина Павловна
Место рождения
Дата рождения22.03.1921
Дата смерти31.01.1998
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1921
Бракосочетание
06.12.1947
Рождение ребёнка
03.01.1949
Дочь: Суворова Вера Прокофьевна
Отец ребёнка: Суворов Прокофий Семёнович
Рождение ребёнка
?.11.1950
Сын: Суворов Виктор Прокофьевич
Отец ребёнка: Суворов Прокофий Семёнович
Рождение ребёнка
10.11.1952
Сын: Суворов Геннадий Прокофьевич
Отец ребёнка: Суворов Прокофий Семёнович
Рождение ребёнка
10.06.?
Дочь: Суворова Надежда Прокофьевна
Отец ребёнка: Суворов Прокофий Семёнович
Смерть
31.01.1998