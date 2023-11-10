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Черепенников Игнат

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
17.09.1928

Дочь: Преснухина Мария Игнатиевна

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.12.1937

Сын: Черепенников Анатолий Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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