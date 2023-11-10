Черепенников Игнат
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1928
Дочь: Преснухина Мария Игнатиевна
Мать ребёнка: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.12.1937
Сын: Черепенников Анатолий Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно