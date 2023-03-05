Пешкова Ефросиния Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешкова Ефросиния Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 01.01.1869

Дочь: Соломахина Акилина Матвеевна

Отец ребёнка: Пешков Матвей Меркурьевич

Рождение ребёнка
После 1881

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Пешков Матвей Меркурьевич

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.03.1897

Дочь: Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Пешков Матвей Меркурьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пешков Матвей Меркурьевич

Смерть
Неизвестно
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