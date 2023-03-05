Пешкова Ефросиния Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 01.01.1869
Дочь: Соломахина Акилина Матвеевна
Отец ребёнка: Пешков Матвей Меркурьевич
Рождение ребёнка
После 1881
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Пешков Матвей Меркурьевич
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.03.1897
Дочь: Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Пешков Матвей Меркурьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно