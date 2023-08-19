Загида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Муллагулюмов Абдулвалий
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Муллагулюмов Абдулвалий
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Муллагулюмов Абдулвалий
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Муллагулюмов Абдулвалий
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Муллагулюмов Абдулвалий
Рождение ребёнка
1822
Сын: Абдулвалиев Ахметша
Отец ребёнка: Муллагулюмов Абдулвалий
Рождение ребёнка
1827
Сын: Абдулвалиев Ахмет
Отец ребёнка: Муллагулюмов Абдулвалий
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно