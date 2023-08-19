Загида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Абдулвалиев Самигулла

Отец ребёнка: Муллагулюмов Абдулвалий

Рождение ребёнка
1810

Сын: Абдулвалиев Абдулгани

Отец ребёнка: Муллагулюмов Абдулвалий

Рождение ребёнка
1815

Сын: Абдулвалиев Мухаметкарим

Отец ребёнка: Муллагулюмов Абдулвалий

Рождение ребёнка
1817

Сын: Абдулвалиев Саибаттал

Отец ребёнка: Муллагулюмов Абдулвалий

Рождение ребёнка
1819

Сын: Абдулвалиев Ахмедулла

Отец ребёнка: Муллагулюмов Абдулвалий

Рождение ребёнка
1822

Сын: Абдулвалиев Ахметша

Отец ребёнка: Муллагулюмов Абдулвалий

Рождение ребёнка
1827

Сын: Абдулвалиев Ахмет

Отец ребёнка: Муллагулюмов Абдулвалий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муллагулюмов Абдулвалий

Смерть
Неизвестно
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