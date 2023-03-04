Малов Офонка Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малов Офонка Евдокимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1644

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

1625 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1644

Отец: Малов Евдоким Еремеев

Мать: не указана

Смерть
После 1646
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