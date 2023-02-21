Легконравов Михаил Сосипаторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Легконравов Михаил Сосипаторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Легконравов Сосипатр Андреевич

Мать: Легконравова Нина Анатольевна

Рождение ребёнка
1980

Дочь: Оксана Михайловна

Мать ребёнка: Легконравова Нина Владимировна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1983

Сын: Легконравов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Легконравова Нина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Легконравова Нина Владимировна

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