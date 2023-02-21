Легконравов Михаил Сосипаторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1957
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Рождение ребёнка
1980
Дочь: Оксана Михайловна
Мать ребёнка: Легконравова Нина Владимировна
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1983
Сын: Легконравов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Легконравова Нина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно