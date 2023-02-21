Пашкова (Гаврильченко) Лидия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.04.1939
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пашков Виктор Валентинович
Отец ребёнка: Пашков Валентин Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пашков Валентин Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробъёв Алексей Евгеньевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан