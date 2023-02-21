Пашкова (Гаврильченко) Лидия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашкова (Гаврильченко) Лидия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1939

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1939

Отец: Гаврильченко Максим Тарасович

Мать: Гаврильченко Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пашков Виктор Валентинович

Отец ребёнка: Пашков Валентин Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пашков Юрий Валентинович

Отец ребёнка: Пашков Валентин Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пашков Валентин Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробъёв Алексей Евгеньевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан