Прохорова (Миткалёва) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова (Миткалёва) Антонина

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Место рождения

Думиничи, Думиничский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

26.12.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1927

Отец: Миткалёв Семен

Мать: Миткалёва Надежда

Думиничи, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прохоров Сергей

Lushun, Китай
Рождение ребёнка
18.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прохоров Сергей

Lushun, Китай
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохоров Сергей

Смерть
Неизвестно
Одесса, Одеська область
Похороны
Неизвестно
Одесса, Одеська область
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