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(Горланова) Марва Ивановна
(Горланова) Марва Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1764
Пол
Женский
Отец
Горланов Иван Емельянович
1735 г.р.
Мать
Горланова (Горланова) Саламанида
1735 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец:
Горланов Иван Емельянович
Мать:
Горланова Саламанида
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