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(Горланова) Марва Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Горланов Иван Емельянович

Мать: Горланова Саламанида

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