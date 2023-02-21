Ёлкина Тимофей Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЁлкина Тимофей Семенов

Ёлкина Тимофей Семенов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Ёлкина Василий Тимофеев

Мать ребёнка: Ёлкина Марфа Егорова

Рождение ребёнка
23.03.1858

Сын: Елкин Егор (Георгий) Тимофеевич

Мать ребёнка: Ёлкина Марфа Егорова

Рождение ребёнка
19.03.1861

Дочь: Дарья Тимофеева

Мать ребёнка: Ёлкина Марфа Егорова

Митяево, Боровский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.08.1863

Дочь: Наталия Тимофеева

Мать ребёнка: Ёлкина Марфа Егорова

Митяево, Боровский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
10.12.1865

Сын: Ёлкина Стефан Тимофеев

Мать ребёнка: Ёлкина Марфа Егорова

Митяево, Боровский муниципальный район, Калужская область
Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close