Ёлкина Тимофей Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Ёлкина Марфа Егорова
Рождение ребёнка
23.03.1858
Сын: Елкин Егор (Георгий) Тимофеевич
Мать ребёнка: Ёлкина Марфа Егорова
Рождение ребёнка
19.03.1861
Дочь: Дарья Тимофеева
Мать ребёнка: Ёлкина Марфа Егорова
Рождение ребёнка
20.08.1863
Дочь: Наталия Тимофеева
Мать ребёнка: Ёлкина Марфа Егорова
Рождение ребёнка
10.12.1865
Мать ребёнка: Ёлкина Марфа Егорова
Работа или профессия
Неизвестно