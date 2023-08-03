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(Башева) Кириакия Саввична
(Башева) Кириакия Саввична
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1830
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
1-Й Брак Савва
Мать
Башева Сусана
1805 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец:
1-Й Брак Савва
Мать:
Башева Сусана
Смерть
Неизвестно
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