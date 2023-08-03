(Башева) Кириакия Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Башева) Кириакия Саввична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: 1-Й Брак Савва

Мать: Башева Сусана

Смерть
Неизвестно