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Григорян Арусяк Абрамовна
Григорян Арусяк Абрамовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1905
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Григорян Абрам
Мать
Григорян Каяна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец:
Григорян Абрам
Мать:
Григорян Каяна
Смерть
Неизвестно
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