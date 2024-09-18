Белоусова (Бова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусова (Бова) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоусов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: Фещенко (Белоусова) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Белоусов Иван Яковлевич

Покровка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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