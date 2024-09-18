Белоусова (Бова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: Фещенко (Белоусова) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Белоусов Иван Яковлевич
Покровка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно