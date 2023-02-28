Казначеева Агафья Петровна
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Казначеев Константин Меркурьевич
Отец ребёнка: Казначеев Меркурий Макарович
Рождение ребёнка
1743
Сын: Казначеев Кузьма Меркурьевич
Отец ребёнка: Казначеев Меркурий Макарович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Мария Меркурьевна
Отец ребёнка: Казначеев Меркурий Макарович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Февронья Меркурьевна
Отец ребёнка: Казначеев Меркурий Макарович
Смерть
1784