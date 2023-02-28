Казначеева Агафья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казначеева Агафья Петровна

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1716

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Казначеев Константин Меркурьевич

Отец ребёнка: Казначеев Меркурий Макарович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Казначеев Кузьма Меркурьевич

Отец ребёнка: Казначеев Меркурий Макарович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Мария Меркурьевна

Отец ребёнка: Казначеев Меркурий Макарович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Февронья Меркурьевна

Отец ребёнка: Казначеев Меркурий Макарович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1784
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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