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Мутин Мухтар Исхакович

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Место рождения

Такталачук, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.01.1886

Дата смерти

03.07.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Такталачук, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1902
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
По 1912
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1918 по 1937
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
03.07.1941
Магаданская обл.
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