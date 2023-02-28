Мутин Мухтар Исхакович
Место рождения
Дата рождения02.01.1886
Дата смерти03.07.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1902
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
По 1912
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1918 по 1937
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
03.07.1941
Магаданская обл.