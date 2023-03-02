Шеметова Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеметова Аксинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Шеметов Михайло

Отец ребёнка: Шеметов Федор

Рождение ребёнка
1814

Сын: Шеметов Ефим

Отец ребёнка: Шеметов Федор

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Шеметова Афимия

Отец ребёнка: Шеметов Федор

Рождение ребёнка
1816

Сын: Шеметов Петр

Отец ребёнка: Шеметов Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеметов Федор

Смерть
Неизвестно
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