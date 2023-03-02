Шеметова Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Шеметов Михайло
Отец ребёнка: Шеметов Федор
Рождение ребёнка
1814
Сын: Шеметов Ефим
Отец ребёнка: Шеметов Федор
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Шеметова Афимия
Отец ребёнка: Шеметов Федор
Рождение ребёнка
1816
Сын: Шеметов Петр
Отец ребёнка: Шеметов Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шеметов Федор
Смерть
Неизвестно