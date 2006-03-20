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Тархов Алексей Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1930

Дата смерти

20.03.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1930

Отец: Тархов Игнат

Мать: Тархова Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тархова (Бурнашова) Марфа Романовна

Рождение ребёнка
14.03.1956

Сын: Тархов Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Тархова (Бурнашова) Марфа Романовна

Рождение ребёнка
08.01.1959

Дочь: Тарабанова (Тархова) Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Тархова (Бурнашова) Марфа Романовна

Рождение ребёнка
02.01.1962

Дочь: Харитонова (Тархова) Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Тархова (Бурнашова) Марфа Романовна

Смерть
20.03.2006

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