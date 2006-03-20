Тархов Алексей Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1930
Дата смерти20.03.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1930
Отец: Тархов Игнат
Мать: Тархова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1956
Мать ребёнка: Тархова (Бурнашова) Марфа Романовна
Рождение ребёнка
08.01.1959
Дочь: Тарабанова (Тархова) Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Тархова (Бурнашова) Марфа Романовна
Рождение ребёнка
02.01.1962
Дочь: Харитонова (Тархова) Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Тархова (Бурнашова) Марфа Романовна
Смерть
20.03.2006