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Голомонзин Михайло Минпьев

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Место рождения

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Голомонзин Миней сын

Мать: Голомонзина Евдокия Ивановна

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1850

Сын: Голомонзин Константин Михайлов

Мать ребёнка: Голомонзина Дарья Степанова

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Аксинья Михайлова

Мать ребёнка: Голомонзина Дарья Степанова

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1854

Сын: Голомонзин Андрей Михайлов

Мать ребёнка: Голомонзина Дарья Степанова

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Аксинья Михайлова

Мать ребёнка: Голомонзина Дарья Степанова

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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