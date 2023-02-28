Голомонзин Михайло Минпьев
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Голомонзин Миней сын
Рождение ребёнка
1850
Сын: Голомонзин Константин Михайлов
Мать ребёнка: Голомонзина Дарья Степанова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Аксинья Михайлова
Мать ребёнка: Голомонзина Дарья Степанова
Рождение ребёнка
1854
Сын: Голомонзин Андрей Михайлов
Мать ребёнка: Голомонзина Дарья Степанова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Аксинья Михайлова
Мать ребёнка: Голомонзина Дарья Степанова
Смерть
Неизвестно