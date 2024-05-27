Чурсина Устинья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурсина Устинья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чурсина Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Чурсин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чурсин Леонтий Владимирович

Отец ребёнка: Чурсин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чурсин Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Чурсин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чурсин Николай Владимирович

Отец ребёнка: Чурсин Владимир

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Железнякова (Чурсина) Акулина Владимировна

Отец ребёнка: Чурсин Владимир

Смерть
Неизвестно

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