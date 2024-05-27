Чурсина Устинья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чурсина Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Чурсин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чурсин Леонтий Владимирович
Отец ребёнка: Чурсин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чурсин Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Чурсин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чурсин Николай Владимирович
Отец ребёнка: Чурсин Владимир
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Железнякова (Чурсина) Акулина Владимировна
Отец ребёнка: Чурсин Владимир
Смерть
Неизвестно