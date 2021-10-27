Поддубская (Ушанова) АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поддубская (Ушанова) АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА

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Место рождения

СТ. ОТАР 2, ЧУЙСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО Р-НА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОГО КРАЯ

Дата рождения

22.05.1964

Дата смерти

27.10.2021

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1964

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

СТ. ОТАР 2, ЧУЙСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО Р-НА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОГО КРАЯ
Рождение ребёнка
30.08.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.07.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Гвардейский, Кордайский район, Жамбылская область
Рождение ребёнка
04.05.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Смерть
27.10.2021
Калининград, город Калининград, Калининградская область
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