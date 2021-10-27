Поддубская (Ушанова) АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА
Место рожденияСТ. ОТАР 2, ЧУЙСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО Р-НА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОГО КРАЯ
Дата рождения22.05.1964
Дата смерти27.10.2021
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1964
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
СТ. ОТАР 2, ЧУЙСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО Р-НА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОГО КРАЯ
Рождение ребёнка
30.08.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.07.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Гвардейский, Кордайский район, Жамбылская область
Рождение ребёнка
04.05.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.10.2021