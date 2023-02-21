Кондрашова Марфа Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Кондрашова Софья Степановна
Отец ребёнка: Кондрашов Степан Никитич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Кондрашова Федосья Степановна
Отец ребёнка: Кондрашов Степан Никитич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Кондрашова Агафья Степановна
Отец ребёнка: Кондрашов Степан Никитич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Кондрашов Филипп Степанович
Отец ребёнка: Кондрашов Степан Никитич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Кондрашова Федора Степановна
Отец ребёнка: Кондрашов Степан Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно