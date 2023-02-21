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Кондрашова Марфа Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Кондрашова Софья Степановна

Отец ребёнка: Кондрашов Степан Никитич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Кондрашова Федосья Степановна

Отец ребёнка: Кондрашов Степан Никитич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Кондрашова Агафья Степановна

Отец ребёнка: Кондрашов Степан Никитич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Кондрашов Филипп Степанович

Отец ребёнка: Кондрашов Степан Никитич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Кондрашова Федора Степановна

Отец ребёнка: Кондрашов Степан Никитич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Степан Никитич

Смерть
Неизвестно
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