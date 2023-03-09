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Михайлов Павел Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

02.07.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рос в детском доме в Севастополе с сестренкой
Военная служба
С 1939 по 1940
Советско-Финляндская война, пулеметчик
Военная служба
С 1941 по 1944
Участвовал в обороне Ленинграда
Рождение ребёнка
25.09.1946

Дочь: Михайлова Людмила Павловна

Мать ребёнка: Михайлова Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Елена Ивановна

Смерть
02.07.1978
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