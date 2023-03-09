Михайлов Павел Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти02.07.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рос в детском доме в Севастополе с сестренкой
Военная служба
С 1939 по 1940
Советско-Финляндская война, пулеметчик
Военная служба
С 1941 по 1944
Участвовал в обороне Ленинграда
Рождение ребёнка
25.09.1946
Дочь: Михайлова Людмила Павловна
Мать ребёнка: Михайлова Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михайлова Елена Ивановна
Смерть
02.07.1978