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Барабанов Стефан Арефьев

Место рождения

Смоленский уезд, Дорогобужский уезд, Вышегорская волость, деревня Петрово

Дата рождения

1844

Дата смерти

25.12.1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Барабанов Арефий Свиридов (Спиридонов)

Мать: не указана

Смоленский уезд, Дорогобужский уезд, Вышегорская волость, деревня Петрово
Бракосочетание
Около 1865

Жена: не указана

Смоленский уезд, Дорогобужский уезд, Вышегорская волость, деревня Петрово
Точной даты нет. Первый ребёнок, который есть в метриках, родился в 1870.
Рождение ребёнка
23.06.1876 ст.

Сын: Барабанов Иван Степ(ф)анович

Мать ребёнка: не указана

Дорогобужский уезд, Вышегорская волость, деревня Петрово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Яковлева (Алексеева)

Смерть
25.12.1903 ст.
Смоленский уезд, Дорогобужский уезд, Вышегорская волость, деревня Петрово
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