Барабанов Стефан Арефьев
Место рожденияСмоленский уезд, Дорогобужский уезд, Вышегорская волость, деревня Петрово
Дата рождения1844
Дата смерти25.12.1903 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Барабанов Арефий Свиридов (Спиридонов)
Мать: не указана
Смоленский уезд, Дорогобужский уезд, Вышегорская волость, деревня Петрово
Бракосочетание
Около 1865
Жена: не указана
Смоленский уезд, Дорогобужский уезд, Вышегорская волость, деревня Петрово
Точной даты нет. Первый ребёнок, который есть в метриках, родился в 1870.
Рождение ребёнка
23.06.1876 ст.
Сын: Барабанов Иван Степ(ф)анович
Мать ребёнка: не указана
Дорогобужский уезд, Вышегорская волость, деревня Петрово
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.12.1903 ст.
Смоленский уезд, Дорогобужский уезд, Вышегорская волость, деревня Петрово