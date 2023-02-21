Катасонова Фекла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1916
Сын: Катасонов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Катасонов Николай Семенович
Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно