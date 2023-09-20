Глазырина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазырина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1955

Сын: Глазырин Сергей

Отец ребёнка: Глазырин Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Касли, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Вместе с мужем и одним из сыновей
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