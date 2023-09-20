Глазырина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1955
Сын: Глазырин Сергей
Отец ребёнка: Глазырин Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Касли, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Вместе с мужем и одним из сыновей