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Егоров Алексей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ME
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1952

Отец: Егоров Владимир Константинович

Мать: Егорова Пелагея Максимовна

Рождение ребёнка
31.10.1974

Сын: Егоров Евгений Алексеевич

Мать ребёнка: Егорова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
06.03.1976

Дочь: Коновалова Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Егорова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
03.08.1979

Сын: Егоров Олег Алексеевич

Мать ребёнка: Егорова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
09.05.1984

Сын: Егоров Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Егорова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
19.09.1986

Дочь: Егорова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Егорова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
28.08.1987

Сын: Егоров Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Егорова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
21.09.1994

Сын: Егоров Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Егорова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
05.02.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова Вера Ивановна

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