Егоров Алексей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1952
Рождение ребёнка
31.10.1974
Сын: Егоров Евгений Алексеевич
Мать ребёнка: Егорова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
06.03.1976
Дочь: Коновалова Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Егорова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
03.08.1979
Мать ребёнка: Егорова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
09.05.1984
Мать ребёнка: Егорова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
19.09.1986
Дочь: Егорова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Егорова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
28.08.1987
Сын: Егоров Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Егорова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
21.09.1994
Сын: Егоров Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Егорова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
05.02.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Егорова Вера Ивановна