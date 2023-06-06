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Каменко Михаил Александрович
Каменко Михаил Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.07.1987
Пол
Мужской
Отец
Каменко Александр Васильевич
1950 г.р.
Мать
Каменко (Янченко) Ирина Петровна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1987
Отец:
Каменко Александр Васильевич
Мать:
Каменко Ирина Петровна
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