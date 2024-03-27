Сажида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сажида

Место рождения

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1924

Сын: Жаляльдинов Алиакбер

Отец ребёнка: Жалялетдинов Садередин

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
02.09.1925

Сын: Жаляльдинов Хайдар

Отец ребёнка: Жалялетдинов Садередин

д. Ключищи, Краснооктябрьский район, Горьковская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Жаляльдинов Абдулхак

Отец ребёнка: Жалялетдинов Садередин

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно
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