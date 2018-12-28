Презенцов Анатолий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Презенцов Анатолий Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1938

Дата смерти

28.12.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Уфа, Россия
Рождение ребёнка
?.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Уфа, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
28.12.2018
Уфа, Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
(Тимашевское кладбище) Уфа, Россия
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