Презенцов Анатолий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1938
Дата смерти28.12.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Уфа, Россия
Рождение ребёнка
?.10.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Уфа, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
28.12.2018
Уфа, Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
(Тимашевское кладбище) Уфа, Россия