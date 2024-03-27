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Евсюткин Степан Васильевич

Место рождения

село Соболевка, Каменский район, Пензенская область.

Дата рождения

16.05.1915

Дата смерти

15.03.1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1914 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1950 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1915

Отец: Евсюткин Василий

Мать: Евсюткина Ксенья

село Соболевка, Каменский район, Пензенская область.
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евсюткина Пелагея Семёновна

д.Кочки, Соболевский с/с, Свищевский район, Челябинская область, СССР
Рождение ребёнка
08.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евсюткина Пелагея Семёновна

д.Кочки, Соболевский с/с, Свищевский район, Челябинская область, СССР
Рождение ребёнка
02.01.1950

Дочь: Людмила Степановна

Мать ребёнка: Евсюткина Пелагея Семёновна

д.Кочки, Соболевский с/с, Свищевский район, Челябинская область, СССР
Бракосочетание
08.02.1965

Жена: Евсюткина Пелагея Семёновна

село Соболевка, Каменский р-он, Пензенской обл.
Смерть
15.03.1978
село Соболевка, Каменский район, Пензенской области, РСФСР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
село Соболевка, Каменский район, Пензенской области, РСФСР
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