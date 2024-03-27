Евсюткин Степан Васильевич
Место рождениясело Соболевка, Каменский район, Пензенская область.
Дата рождения16.05.1915
Дата смерти15.03.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.05.1915
Отец: Евсюткин Василий
Мать: Евсюткина Ксенья
село Соболевка, Каменский район, Пензенская область.
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евсюткина Пелагея Семёновна
д.Кочки, Соболевский с/с, Свищевский район, Челябинская область, СССР
Рождение ребёнка
08.08.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евсюткина Пелагея Семёновна
д.Кочки, Соболевский с/с, Свищевский район, Челябинская область, СССР
Рождение ребёнка
02.01.1950
Дочь: Людмила Степановна
Мать ребёнка: Евсюткина Пелагея Семёновна
д.Кочки, Соболевский с/с, Свищевский район, Челябинская область, СССР
Бракосочетание
08.02.1965
село Соболевка, Каменский р-он, Пензенской обл.
Смерть
15.03.1978
село Соболевка, Каменский район, Пензенской области, РСФСР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
село Соболевка, Каменский район, Пензенской области, РСФСР