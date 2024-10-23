Рассадина (Захарова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рассадин Владимир
Отец ребёнка: Рассадин Епимах
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рассадин Епимах
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рассадин Епимах
Смерть
2012
Туртапка, город Выкса, Нижегородская область