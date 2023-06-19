Григорьева (Никифорова) Екатерина Архиповна
Место рождениядеревня Яроши, Витебская область
Дата рождения11.11.1911 ст.
Дата смерти04.10.1990
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1911 ст.
деревня Яроши, Витебская область
Бракосочетание
1953
на момент бракосочетания с Шибаевым Н.Н. - Горюнова Екатерина Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.10.1990
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область