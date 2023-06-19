Григорьева (Никифорова) Екатерина Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Никифорова) Екатерина Архиповна

Место рождения

деревня Яроши, Витебская область

Дата рождения

11.11.1911 ст.

Дата смерти

04.10.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1911 ст.

Отец: Никифоров Архип Григорьевич

Мать: Никифорова Елизавета Родионовна

деревня Яроши, Витебская область
Бракосочетание
1953

Муж: Шибаев Николай Никитич

на момент бракосочетания с Шибаевым Н.Н. - Горюнова Екатерина Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горюнов Петр Арсеньевич (Арсентьевич)

Смерть
04.10.1990
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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