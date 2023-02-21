Громова (Семёнова) Евдокия Авксентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Громова (Семёнова) Евдокия Авксентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1896 ст.

Сын: Громов Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Громов Григорий Евлампиевич

Берёзкино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
14.02.1914

Дочь: Григорьева Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Громов Григорий Евлампиевич

Берёзкино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попыхина Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Громов Григорий Евлампиевич

Берёзкино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подковыркина Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Громов Григорий Евлампиевич

Берёзкино, Томский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Громов Григорий Евлампиевич

Смерть
Неизвестно
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