Поляков Игорь Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляков Игорь Петрович

Место рождения

Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

20.07.1966

Дата смерти

12.06.2011

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

1935 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1966

Отец: Поляков Петр Васильевич

Мать: Полякова Мария Григорьевна

Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Образование
С ?.09.1973 по ?.05.1981
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Образовательное учреждение: средняя школа Уровень образования: 8 классов
Образование
С ?.09.1981 по ?.05.1983
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Образовательное учреждение: средняя школа Уровень образования: среднее
Работа или профессия
С 03.08.1983 по 01.11.1983
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
ученик слесаря сборщика | Место работы: Производственный цех Елецкого электромеханического завода Должность: ученик слесаря сборщика
Работа или профессия
С 19.01.1984 по 30.08.1984
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
слесарь по первому разряду | Место работы: Локомотивное депо Елец Юго-Восточной железной дороги Должность: слесарь по первому разряду
Работа или профессия
С 30.08.1984 по 30.10.1984
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
помощник машиниста | Место работы: Локомотивное депо Елец Юго-Восточной железной дороги Должность: помощник машиниста
Военная служба
С 31.10.1984 по 05.02.1987
Род войск: пограничные войска служба в рядах советской армии в/б 3536978
Работа или профессия
С 13.03.1987 по 07.04.1987
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
дублер помощника машиниста тепловоза | Место работы: Локомотивное депо Елец Юго-Восточной железной дороги Должность: дублер помощника машиниста тепловоза
Образование
С 09.12.1988 по 23.12.1988
Образовательное учреждение: Елецкая дорожная школа 11-ти месячные курсы подготовки машинистов тепловозов и электровозов
Работа или профессия
С 23.12.1988 по 29.09.1989
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
помощник машиниста тепловоза | Место работы: Локомотивное депо Елец Юго-Восточной железной дороги Должность: помощник машиниста тепловоза
Образование
С 29.08.1989 по 23.04.1991
6-ти месячные курсы подготовки машинистов тепловозов
Бракосочетание
08.09.1990

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Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.04.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
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Работа или профессия
С 23.04.1991 по 12.05.1995
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
машинист тепловоза | Место работы: цех № 43 Должность: машинист тепловоза
Работа или профессия
С 12.05.1995 по 17.01.2004
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
помощник машиниста тепловоза | Место работы: цех № 44 Должность: помощник машиниста тепловоза
Рождение ребёнка
14.07.1997

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Работа или профессия
С 26.04.2005 по 21.06.2006
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
охранник | Место работы: ЗАО "Агротранс-сервис" Должность: охранник уволен за прогулы
Работа или профессия
С 16.10.2006 по 20.11.2007
дворник | Место работы: МДОУ детский сад №1 Должность: дворник
Работа или профессия
С 24.12.2007 по 01.04.2008
оператор газовой установки третьего разряда | Место работы: МОУ ЦПМСС Должность: оператор газовой установки третьего разряда Муниципальное образовательное учреждение для детей нуждающихся в психолого-... Показать все
Развод
Неизвестно

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Образование
Неизвестно
Елец, город Елец, Липецкая область
Образовательное учреждение: Железнодорожный техникум Специальность: помощник машиниста грузового состава В те годы было училище. Потом учился на машиниста грузового состава
Место жительства
Неизвестно
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
12.06.2011
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Похороны
Неизвестно
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Старое кладбище.