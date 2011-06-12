Поляков Игорь Петрович
Место рождения
Дата рождения20.07.1966
Дата смерти12.06.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1966
Образование
С ?.09.1973 по ?.05.1981
Образовательное учреждение: средняя школа Уровень образования: 8 классов
Образование
С ?.09.1981 по ?.05.1983
Образовательное учреждение: средняя школа Уровень образования: среднее
Работа или профессия
С 03.08.1983 по 01.11.1983
ученик слесаря сборщика | Место работы: Производственный цех Елецкого электромеханического завода Должность: ученик слесаря сборщика
Работа или профессия
С 19.01.1984 по 30.08.1984
слесарь по первому разряду | Место работы: Локомотивное депо Елец Юго-Восточной железной дороги Должность: слесарь по первому разряду
Работа или профессия
С 30.08.1984 по 30.10.1984
помощник машиниста | Место работы: Локомотивное депо Елец Юго-Восточной железной дороги Должность: помощник машиниста
Военная служба
С 31.10.1984 по 05.02.1987
Род войск: пограничные войска служба в рядах советской армии в/б 3536978
Работа или профессия
С 13.03.1987 по 07.04.1987
дублер помощника машиниста тепловоза | Место работы: Локомотивное депо Елец Юго-Восточной железной дороги Должность: дублер помощника машиниста тепловоза
Образование
С 09.12.1988 по 23.12.1988
Образовательное учреждение: Елецкая дорожная школа 11-ти месячные курсы подготовки машинистов тепловозов и электровозов
Работа или профессия
С 23.12.1988 по 29.09.1989
помощник машиниста тепловоза | Место работы: Локомотивное депо Елец Юго-Восточной железной дороги Должность: помощник машиниста тепловоза
Образование
С 29.08.1989 по 23.04.1991
6-ти месячные курсы подготовки машинистов тепловозов
Бракосочетание
08.09.1990
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Рождение ребёнка
06.04.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Работа или профессия
С 23.04.1991 по 12.05.1995
машинист тепловоза | Место работы: цех № 43 Должность: машинист тепловоза
Работа или профессия
С 12.05.1995 по 17.01.2004
помощник машиниста тепловоза | Место работы: цех № 44 Должность: помощник машиниста тепловоза
Рождение ребёнка
14.07.1997
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Работа или профессия
С 26.04.2005 по 21.06.2006
охранник | Место работы: ЗАО "Агротранс-сервис" Должность: охранник уволен за прогулы
Работа или профессия
С 16.10.2006 по 20.11.2007
дворник | Место работы: МДОУ детский сад №1 Должность: дворник
Работа или профессия
С 24.12.2007 по 01.04.2008
оператор газовой установки третьего разряда | Место работы: МОУ ЦПМСС Должность: оператор газовой установки третьего разряда Муниципальное образовательное учреждение для детей нуждающихся в психолого-... Показать все
Развод
Неизвестно
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Образование
Неизвестно
Елец, город Елец, Липецкая область
Образовательное учреждение: Железнодорожный техникум Специальность: помощник машиниста грузового состава В те годы было училище. Потом учился на машиниста грузового состава
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.06.2011
Похороны
Неизвестно
Старое кладбище.