Холуев Николай Федорович
Место рождения
Дата рождения25.11.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
25.11.1883 ст.
Отец: Холуев Федор Григорьевич
Мать: Холуева Мария Васильевна
Попал в плен (военное)
1914
Должность/Звание: гренадер Воинская часть: 8-й гренадерский Московский полк Место пленения: Ясло Лагерь: Австро-Венгрия, Гаймашкер Вернулся примерно в 1921г
Смерть
Неизвестно