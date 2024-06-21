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Холуев Николай Федорович

Место рождения

Мишнево, Клин, Московская область

Дата рождения

25.11.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1857 г.р.

Мать

Около 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1883 ст.

Отец: Холуев Федор Григорьевич

Мать: Холуева Мария Васильевна

Мишнево, Клин, Московская область
Попал в плен (военное)
1914
Должность/Звание: гренадер Воинская часть: 8-й гренадерский Московский полк Место пленения: Ясло Лагерь: Австро-Венгрия, Гаймашкер Вернулся примерно в 1921г
Смерть
Неизвестно

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