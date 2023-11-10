Затолокина (Шатохина) Елизавета Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Затолокина (Шатохина) Елизавета Кирилловна

Место рождения

Большая Орловка, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

17.02.1991

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Шатохин Кирилл Иванович

Мать: Шатохина Александра

Большая Орловка, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
21.06.1948

Дочь: Лукьянчикова Вера Павловна

Отец ребёнка: Затолокин Павел Васильевич

Бракосочетание
До 1948

Муж: Затолокин Павел Васильевич

Рождение ребёнка
20.05.1951

Дочь: Анищенко Валентина Павловна

Отец ребёнка: Затолокин Павел Васильевич

Вышние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
22.05.1954

Дочь: Мельникова Нина Павловна

Отец ребёнка: Затолокин Павел Васильевич

Вышние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Родилась 9 мая, но по свидетельству - 22 мая.
Рождение ребёнка
12.06.1956

Сын: Затолокин Владимир Павлович

Отец ребёнка: Затолокин Павел Васильевич

Рождение ребёнка
03.12.1957

Дочь: Затолокина Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Затолокин Павел Васильевич

Рождение ребёнка
03.12.1957

Сын: Затолокин Виктор Павлович

Отец ребёнка: Затолокин Павел Васильевич

Смерть
17.02.1991
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