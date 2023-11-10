Затолокина (Шатохина) Елизавета Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти17.02.1991
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Шатохин Кирилл Иванович
Мать: Шатохина Александра
Рождение ребёнка
21.06.1948
Дочь: Лукьянчикова Вера Павловна
Отец ребёнка: Затолокин Павел Васильевич
Бракосочетание
До 1948
Рождение ребёнка
20.05.1951
Дочь: Анищенко Валентина Павловна
Отец ребёнка: Затолокин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
22.05.1954
Дочь: Мельникова Нина Павловна
Отец ребёнка: Затолокин Павел Васильевич
Родилась 9 мая, но по свидетельству - 22 мая.
Рождение ребёнка
12.06.1956
Сын: Затолокин Владимир Павлович
Отец ребёнка: Затолокин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
03.12.1957
Дочь: Затолокина Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Затолокин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
03.12.1957
Сын: Затолокин Виктор Павлович
Отец ребёнка: Затолокин Павел Васильевич
Смерть
17.02.1991