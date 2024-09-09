Мокрушина (Пономарёва) Светлана Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокрушина (Пономарёва) Светлана Борисовна

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Место рождения

п. Створ, Углеуральск, Пермской области

Дата рождения

22.02.1958

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1958

Отец: Пономарёв Борис Павлович

Мать: Пономарёва (Савельева) Нина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокрушин Анатолий

Рождение ребёнка
1981

Сын: Мокрушин Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Мокрушин Анатолий

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
26.05.1987

Сын: Мокрушин Антон Анатольевич

Отец ребёнка: Мокрушин Анатолий

Пермь, Пермский, Пермский край

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