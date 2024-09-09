Мокрушина (Пономарёва) Светлана Борисовна
Место рожденияп. Створ, Углеуральск, Пермской области
Дата рождения22.02.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мокрушин Анатолий
Рождение ребёнка
1981
Сын: Мокрушин Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Мокрушин Анатолий
Рождение ребёнка
26.05.1987
Сын: Мокрушин Антон Анатольевич
Отец ребёнка: Мокрушин Анатолий