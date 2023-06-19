Нюганен (Хюннинен Пёниайнен) Елена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нюганен (Хюннинен Пёниайнен) Елена Яковлевна

Место рождения

Ладога, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

25.09.1849 ст.

Дата смерти

23.04.1929

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1849 ст.

Отец: Хюннинен Яков Андреевич

Мать: Хюннинен Екатерина Михайловна

Ладога, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
После 1867

Муж: Нюганен Семён Петрович

Ладога, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.09.1869 ст.

Дочь: Пёниайнен Екатерина Семёновна

Отец ребёнка: Нюганен Семён Петрович

Ладога, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.12.1886 ст.

Дочь: Рюткинен Елена Семёновна

Отец ребёнка: Нюганен Семён Петрович

Ладога, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
23.04.1929
Ладога, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область