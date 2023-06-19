Нюганен (Хюннинен Пёниайнен) Елена Яковлевна
Место рождения
Дата рождения25.09.1849 ст.
Дата смерти23.04.1929
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1849 ст.
Бракосочетание
После 1867
Рождение ребёнка
23.09.1869 ст.
Дочь: Пёниайнен Екатерина Семёновна
Отец ребёнка: Нюганен Семён Петрович
Рождение ребёнка
02.12.1886 ст.
Дочь: Рюткинен Елена Семёновна
Отец ребёнка: Нюганен Семён Петрович
Смерть
23.04.1929