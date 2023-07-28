Шевцова Катерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Матрена Денисовна
Отец ребёнка: Шевцов Денис Артемович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Анастасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Шевцов Денис Артемович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Шевцов Денис Артемович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Прасковья Денисовна
Отец ребёнка: Шевцов Денис Артемович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Шевцов Денис Артемович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно