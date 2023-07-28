Шевцова Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевцова Катерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Матрена Денисовна

Отец ребёнка: Шевцов Денис Артемович

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Анастасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Шевцов Денис Артемович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Шевцов Трофим Денисович

Отец ребёнка: Шевцов Денис Артемович

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Прасковья Денисовна

Отец ребёнка: Шевцов Денис Артемович

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
1848

Сын: Шевцов Агафья Денисовна

Отец ребёнка: Шевцов Денис Артемович

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевцов Денис Артемович

Место жительства
Неизвестно
Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Смерть
Неизвестно