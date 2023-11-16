Галимзянова Хаят — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галимзянова Хаят

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1993

Дочь: Галимзянова Гардеева Минневасима Галимзяновна

Отец ребёнка: Галимзянов Галимзян Галимзянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шайхулов Рафис Галимзянович

Отец ребёнка: Галимзянов Галимзян Галимзянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галимзянов Раис Галимзянович

Отец ребёнка: Галимзянов Галимзян Галимзянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галимзянов Ахнаф Галимзянович

Отец ребёнка: Галимзянов Галимзян Галимзянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шайхулов Хакимжан Галимзянович

Отец ребёнка: Галимзянов Галимзян Галимзянович

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