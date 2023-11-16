Галимзянова Хаят
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1993
Дочь: Галимзянова Гардеева Минневасима Галимзяновна
Отец ребёнка: Галимзянов Галимзян Галимзянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шайхулов Рафис Галимзянович
Отец ребёнка: Галимзянов Галимзян Галимзянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галимзянов Раис Галимзянович
Отец ребёнка: Галимзянов Галимзян Галимзянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галимзянов Ахнаф Галимзянович
Отец ребёнка: Галимзянов Галимзян Галимзянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шайхулов Хакимжан Галимзянович
Отец ребёнка: Галимзянов Галимзян Галимзянович