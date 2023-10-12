Марья Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1842
Отец: Кирьянов Антон Агафонов
Мать: Дарья Кононова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сиваков Влас Никитин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Власова
Отец ребёнка: Сиваков Влас Никитин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сиваков Петр Власов
Отец ребёнка: Сиваков Влас Никитин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сиваков Илья Власов
Отец ребёнка: Сиваков Влас Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сиваков Влас Никитин
Смерть
Неизвестно