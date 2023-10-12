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Марья Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1842

Отец: Кирьянов Антон Агафонов

Мать: Дарья Кононова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сиваков Сергей Власов

Отец ребёнка: Сиваков Влас Никитин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Власова

Отец ребёнка: Сиваков Влас Никитин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сиваков Петр Власов

Отец ребёнка: Сиваков Влас Никитин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сиваков Илья Власов

Отец ребёнка: Сиваков Влас Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сиваков Влас Никитин

Смерть
Неизвестно
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