Фёдорова Эльвира Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдорова Эльвира Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1973 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1993

Отец: не указан

Мать: Первова Лидия Борисовна

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