Алексеева Дарья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Дарья Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1850

Отец: Герасим Афиногенов

Мать: Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Алексеев Стефан Павлович

Отец ребёнка: Алексеев Павел Пиманович

Рождение ребёнка
25.10.1873

Дочь: Параскева Павловна

Отец ребёнка: Алексеев Павел Пиманович

Рождение ребёнка
10.04.1876

Сын: Алексеев Василий Павлович

Отец ребёнка: Алексеев Павел Пиманович

Рождение ребёнка
01.10.1878

Сын: Алексеев-Пименов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Алексеев Павел Пиманович

Рождение ребёнка
20.02.1881

Сын: Алексеев Тимофей Павлович

Отец ребёнка: Алексеев Павел Пиманович

Рождение ребёнка
17.04.1883

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Алексеев Павел Пиманович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пименов Иван Павлович

Отец ребёнка: Алексеев Павел Пиманович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Кузьма Павлович

Отец ребёнка: Алексеев Павел Пиманович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Павел Пиманович

Смерть
Неизвестно
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