Алексеева Дарья Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1850
Отец: Герасим Афиногенов
Мать: Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
Около 1872
Отец ребёнка: Алексеев Павел Пиманович
Рождение ребёнка
25.10.1873
Дочь: Параскева Павловна
Отец ребёнка: Алексеев Павел Пиманович
Рождение ребёнка
10.04.1876
Сын: Алексеев Василий Павлович
Отец ребёнка: Алексеев Павел Пиманович
Рождение ребёнка
01.10.1878
Сын: Алексеев-Пименов Алексей Павлович
Отец ребёнка: Алексеев Павел Пиманович
Рождение ребёнка
20.02.1881
Сын: Алексеев Тимофей Павлович
Отец ребёнка: Алексеев Павел Пиманович
Рождение ребёнка
17.04.1883
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Алексеев Павел Пиманович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алексеев Павел Пиманович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алексеев Павел Пиманович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно