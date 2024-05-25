Попов Трофим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Трофим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галкина (Попова) Пелагея Трофимова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Иван Трофимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Дмитрий Трофимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Петр Трофимов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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