мещанин Давид Викторович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1854
Сын: Илья Давидович
Мать ребёнка: Алашеева Мария Илларионовна
Рождение ребёнка
20.08.1855
Сын: Иван Давидович
Мать ребёнка: Алашеева Мария Илларионовна
Рождение ребёнка
20.03.1858
Дочь: Матрена Давидовна
Мать ребёнка: Алашеева Мария Илларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно