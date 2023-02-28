мещанин Давид Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдимещанин Давид Викторович

мещанин Давид Викторович

avatar

Место рождения

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.03.1854

Сын: Илья Давидович

Мать ребёнка: Алашеева Мария Илларионовна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.08.1855

Сын: Иван Давидович

Мать ребёнка: Алашеева Мария Илларионовна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.03.1858

Дочь: Матрена Давидовна

Мать ребёнка: Алашеева Мария Илларионовна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алашеева Мария Илларионовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close