Христенко Марфа Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХристенко Марфа Дмитриевна

Христенко Марфа Дмитриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

28.12.1899

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1844 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Христенко Кузьма Алексеевич

Отец ребёнка: Христенко Алексей Григорьевич

Дуванка, Харківська область
Место жительства
Неизвестно
Дуванка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Христенко Алексей Григорьевич

Смерть
28.12.1899
Дуванка, Харківська область
Причина смерти: от водяной
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close