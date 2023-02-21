Христенко Марфа Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти28.12.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Христенко Кузьма Алексеевич
Отец ребёнка: Христенко Алексей Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.12.1899
Причина смерти: от водяной